В Кыргызстане изменили Правила дорожного движения. Теперь на отдельных участках дорог можно ехать со скоростью 110 километров в час.

По данным ГУОБДД, пилотный проект стартует в 2020 году. До этого времени Минтранс должен привести в порядок дороги. Где именно можно будет ездить с такой скоростью, пока не знают ни инициаторы поправок в ПДД, ни ответственное за состояние дорог ведомство. Известно лишь то, что изменения коснутся трассы Бишкек — Нарын — Торугарт.

24.kg вспомнило о самых страшных авариях, произошедших за последнее время на двух самых крупных автотрассах страны: Бишкек — Нарын — Торугарт и Бишкек — Ош.

Бишкек — Ош

1

В феврале 2019 года на трассе Бишкек — Ош грузопассажирский бусик Mercedes-Benz врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате пострадали шесть человек. Из искореженного автомобиля людей вытаскивали спасатели.

2

В апреле на этой же трассе столкнулись бензовоз и грузопассажирский Mercedes-Benz. В результате ДТП погиб один человек, пятеро пострадали.

3

Двое военнослужащих погибли в мае по дороге в Бишкек. Они ехали из Джалал-Абадской области в легковом автомобиле, который врезался в грузовик. По предварительным данным, авария произошла, потому что водитель легковушки уснул.

4

Четыре человека, среди которых маленький ребенок, погибли в ДТП на трассе Бишкек — Ош. В августе на дороге столкнулись бензовоз и две легковые автомашины.

5

В сентябре в ущелье Чычкан на трассе Бишкек — Ош погиб водитель грузопассажирского автомобиля Mercedes-Benz Gigant. Фура DAF ехала из южной столицы в сторону Бишкека. Ее прицеп выехал на встречную полосу, упал на землю и ударился в BMW, припаркованный на обочине.

6

В октябре в результате ДТП по дороге в Ош погиб еще один военнослужащий. На личном автомобиле он выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с другой машиной. В результате — лобовое столкновение.

7

Еще одна авария на этой трассе унесла жизни двоих человек в октябре. В результате столкновения «Хонда» и «Дэу-Нексия» пострадали пять человек.

Бишкек – Нарын — Торугарт

1

Авария на объездной дороге, в которой пострадали восемь человек, произошла в октябре. Водитель Mercedes-Benz ехал в город Чолпон-Ату. Обгоняя другое авто, он столкнулся с грузовой машиной DAF.

2

Недавно еще четыре человека погибли на месте в аварии на этой же трассе. Одна машина двигалась со стороны Иссык-Кульской области в сторону Кочкорского района Нарынской области. Вторая — из Джумгальского района в город Балыкчи. Еще один пассажир — 20-летний А.Ы. — госпитализирован и находится в коме.

Большинство аварий произошли из-за несоблюдения водителями Правил дорожного движения и превышения скорости.

Эксперты против увеличения скорости

Эксперты сомневаются в целесообразности проекта по увеличению скорости движения на автотрассах. По их мнению, подобная практика может привести к росту аварий и новым жертвам.

За семь месяцев 2019-го количество ДТП выросло на 16 процентов по сравнению с таким же периодом 2018 года.

По мнению директора ОО «Дорожная безопасность» Чинары Касмамбетовой, чтобы разрешить водителям ехать на скорости, необходимо привести в порядок инфраструктуру дорог.

«Если дорога не приведена в порядок, это нарушение. Никто не будет застрахован от увеличения количества ДТП. Дорога Бишкек — Нарын — Торугарт после ее реконструкции считается международного образца. Однако я считаю, что она не готова для перевода в разряд скоростных трасс», — сказала Чинара Касмамбетова.