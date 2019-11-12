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Общество

В Канте суд незаконно переквалифицировал дело о грабеже и отпустил обвиняемого

Иссык-Атинский районный суд незаконно переквалифицировал уголовное дело о грабеже. Об этом 24.kg сообщили в прокуратуре Чуйской области.

По информации прокурора, подозреваемый К.Н. обвиняется в том, что он избил потерпевшего и отобрал у него сотовый телефон.

«Следствие квалифицировало действия по статье «Грабеж с применением насилия». Однако суд незаконно изменил статью на менее тяжкую, смягчив обвинение. В итоге уголовное дело прекращено и подозреваемого отпустили. Прокуратура намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции», — рассказали в надзорном органе.

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