13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-15.00 — улица Усенбаева, 149;

9.30-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Огонбаева, Чымындык, Мин-Булак, Путейская, проспект Чуй), «Учкун-2»;

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Жерге-Тал), «Карагачевая роща»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиевой, Матросова, Медерова, Скрябина, Суванбердиева, Найманбаева, переулок Елецкий;

9.30-18.00 — жилмассивы «Полицейский городок» (9-я улица), «Алтын-Ордо», «Рабочий городок» (улицы Ак-Терекская, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Ички-Суу), «Щербакова», отрезки улиц Огонбаева, Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Горького, Чехова, Толстого, переулки Ашхабадский, Таллинский;

Таллинский; 9.00-18.00 — отрезки улиц Тимирязева, Иваницина, Уметалиева, Шевченко, Фрунзе;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 48, 49);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Куюкова, Абдрахманова, Тыналиева), «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Арча-Бешик, Баба-Ата).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Адилет, Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы Садовая, Панфилова, Шопокова), Пригородное (улицы Береговая, Лесная, 8 Марта), Маевка (улицы Ала-Арчинская, 8 Марта, Арычная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Школьная, Молодой Гвардии, Восточная, Арычная), Ленинское (улица Алма-Атинская), Таш-Добо (улица Средняя), Лебединовка (улицы Набережная, Горького, Лермонтова, Восточная, Мичурина, Чапаева, БЧК, проспекты Ленина, Победы), Байтик (улицы Суюмбаева, Сейтек, Береговая, Дружбы, Эшмамбет);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Лесное (улицы Северная, Проектная, Атбашинская, Центральная), Асылбаш (улицы Ленина, Шопокова, Сураналы, Тоголок, Кайназарова, Ноорузбая, Доолот, Сурабалды, Новая, Жайчи, Кашка-Суу), Манас (улицы Проектируемая, Переулочная, Пионерская, Зеленая, Комсомольская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Заводская, Гагарина, Западная, Средняя, Новая), Сокулук (улица Калинина), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жумабаева, Табышалиева, Исмаила), Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная), Селекционное (улицы Ак-Буура, Вишневая, Степная, Иссык-Куль), Селекция (улицы Плодоовощная, Ала-Арчинская, Кипкалова, Парковая), Орок (улицы Проектируемая, Шарбашатская, Молодежная, Кавказская, Орокская, Богорная), Кашка-Баш (улицы Новостройка, Исманова), Джал (улицы Гагарина, Нижняя, Сатке, Сельсоветская, Строительная, Интернациональная), поселок Западный (улицы Гасангусенова, Молодая Гвардия, Октября, Парковая), город Шопоков (улицы Заводская, Садовая, Кирпичная, Линейная, Октябрьская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Ак-Башат, Айдарбек, город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 6, 7);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижне-Серафимовка, Алмалуу (улица Тулебердиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Арал, Заказник.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Дон-Тала, Туура-Суу, Калгар, Боконбаево (частично).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 —город Ош (села Кенеш, Тээке), села Катта-Талдык, Ачи, Мады, Беш-Мойнок, Асанчек, Кыргызчек, Каараман, Эшме, Миялы, Кызыл-Ордо, Ак-Жар, Кенжекул, Партсъезд, Агартуу, Маданият, Калинина.

5 Баткенская область