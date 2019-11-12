Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, продолжается работа по инвентаризации земельных участков по всему городу и созданию единого реестра схем новых микрорайонов — жилых массивов. Соответствующее поручение дал мэр Азиз Суракматов.

Накануне в Первомайском районе прошло рабочее совещание вице-мэра по вопросам строительства и архитектуры Уланбека Азыгалиева с участием жителей, сотрудников городских служб и структурных подразделений муниципалитета и представителей Госрегистра по вопросу определения границ и инвентаризации земельных участков в новостройках района.

Работы по упорядочению схем в микрорайонах «Колмо», «Алтын-Бешик», «Балбан-Таймаш» завершены, сейчас проходят в «Мурас-Ордо».

В мэрии добавили, что подобная работа пройдет во всех районах по утвержденному графику.