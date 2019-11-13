В Бишкеке 13 ноября солнечно. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 50 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-15.00 — улица Усенбаева, 149;

9.30-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Огонбаева, Чымындык, Мин-Булак, Путейская, проспект Чуй), «Учкун-2»;

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Жерге-Тал), «Карагачевая роща»;

15.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиевой, Матросова, Медерова, Скрябина, Суванбердиева, Найманбаева, переулок Елецкий;

9.30-18.00 — жилмассивы «Полицейский городок» (9-я улица), «Алтын-Ордо», «Рабочий городок» (улицы Ак-Терекская, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Ички-Суу), «Щербакова», отрезки улиц Огонбаева, Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Горького, Чехова, Толстого, переулки Ашхабадский, Таллинский;

Таллинский; 9.00-18.00 — отрезки улиц Тимирязева, Иваницина, Уметалиева, Шевченко, Фрунзе;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 48, 49);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Куюкова, Абдрахманова, Тыналиева), «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Арча-Бешик, Баба-Ата).

до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);

до 15 ноября в районах, ограниченных улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

в кинотеатре «Россия» проходит Фестиваль документального кино. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Мухтарбек Айнакулов

Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

Фото из интернета

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

Фото из интернета

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

Фото из интернета

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии этого ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».

Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе восьми монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012 года.