В Бишкеке 13 ноября солнечно. Воздух прогреется до +9 градусов. День уменьшился до 9 часов 50 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-15.00 — улица Усенбаева, 149;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Огонбаева, Чымындык, Мин-Булак, Путейская, проспект Чуй), «Учкун-2»;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Жерге-Тал), «Карагачевая роща»;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиевой, Матросова, Медерова, Скрябина, Суванбердиева, Найманбаева, переулок Елецкий;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Полицейский городок» (9-я улица), «Алтын-Ордо», «Рабочий городок» (улицы Ак-Терекская, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Ички-Суу), «Щербакова», отрезки улиц Огонбаева, Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Горького, Чехова, Толстого, переулки Ашхабадский, Таллинский;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Тимирязева, Иваницина, Уметалиева, Шевченко, Фрунзе;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 48, 49);
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Куюкова, Абдрахманова, Тыналиева), «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Жетиген, Арча-Бешик, Баба-Ата).
- до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);
- до 15 ноября в районах, ограниченных улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- в кинотеатре «Россия» проходит Фестиваль документального кино.
Спорт
- международные соревнования по тяжелой атлетике.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Мухтарбек Айнакулов
Родился 13 ноября 1957 года в селе Сосновка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
Алексей Федосеев
Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер.
Памятные даты
День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики
Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил.
Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.
Всемирный день доброты
Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.
У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.
Международный день слепых
Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.
В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ, на свои личные средства в своем собственном доме Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».
Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.
Люди, которые меняли мир
Умер академик Курман-Гали Каракеев
Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.
Под началом Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии этого ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».
Он известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.
Автор более 300 работ, в том числе восьми монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.
Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.
Умер 13 ноября 2012 года.