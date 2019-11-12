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Общество

Перестрелка в селе Кок-Жар. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Подозреваемого в покушении на убийство в селе Кок-Жар отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, такое решение принял Чуйский областной суд, несмотря на то что вменяемая ему статья предусматривает арест.

«Э.М. подозревается в том, что умышленно произвел три выстрела из травматического пистолета в своего родственника Н.Д. После этого задержанный вместе со своим братом стал избивать потерпевшего. Когда последний пытался убежать, Э.М. вновь выстрелил ему в спину. В итоге пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями и травмой головы. Аламединский районный суд взял под стражу подозреваемого Э.М. Однако вторая инстанция необоснованно отпустила его. Согласно новому УПК, постановление следственного судьи второй инстанции не обжалуется, прокуратура не может подать надзорную жалобу в Верховный суд», — сказал Нурлан Тагаев.

Отметим, что из собственных источников 24.kg стало известно, что Э.М. — Элнур Маманов. Он является сыном директора известного мукомольного комбината «Элнур» Эркенбая Сарбашева.

Напомним, 23 октября в селе Кок-Жар произошла перестрелка. По данным ГУВД, между потерпевшим и одним из подозреваемых произошла словесная перепалка по телефону, в последующем они встретились возле одного из домов в Кок-Жаре. Там мужчины снова поссорились. Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из нападавших выстрелил несколько раз из неустановленного травматического пистолета.
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