В городе Ош в доме для силовиков обнаружили повреждения

В южной столице 16-этажный дом на проспекте Раззакова, построенный в 2013 году, начал проседать. Информацию подтвердила Государственная инспекция по экологической и технической безопасности.

По ее данным, дом построили на средства Государственной дирекции по восстановлению Оша и Джалал-Абада. Сдали в эксплуатацию 20 декабря 2013-го. Проект готовило ОсОО «Стаут Фарм», а строительством занималось ОсОО «Аль-Манар».

«Сотрудники Гостехинспекции провели проверку с представителями строительной компании. «Аль-Манару» поручили восстановить проседающую лестницу (7-10 сантиметров) и брусчатку у подъезда. Уже ведется работа по устранению дефектов», — сообщили в ведомстве.

Отмечено, что в конструкции дома нет деформации и разрушений.

Фото пресс-службы ГИЭТБ. Дом для сотрудников силовых ведомств

В данном доме Министерству внутренних дел выделили 60 служебных квартир, Государственному комитету по делам обороны — 33, Государственному комитету национальной безопасности — 30, Государственной пограничной службе — 33, Национальной гвардии — 14.