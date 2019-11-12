Цифра дня. 925 тысяч льготных рецептов выдали в Кыргызстане с начала года

С января по сентябрь 2019 года медицинские работники выписали в Кыргызстане 925 тысяч льготных рецептов застрахованной категории населения. Об этом сообщил Фонд обязательного медицинского страхования.

По его данным, больше всего рецептов выписали пенсионерам — 351 тысячу. Кроме того, их выдали работающим кыргызстанцам (182 тысячи), детям (145 тысяч), получателям социальных услуг (94 тысячи), фермерам (39 тысяч) и беременным женщинам (98 тысяч).

По реализованным рецептам сумма возмещения составила 187 миллионов сомов. В среднем по льготным рецептам возмещают 52,8 процента от стоимости лекарства.