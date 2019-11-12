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Общество

В Москве таксиста из Кыргызстана задержали за отказ везти пьяного пассажира

В Москве гражданина Кыргызстана, работающего таксистом, задержали полицейские за то, что он отказался везти пьяного пассажира. Об этом рассказала юрист, глава правозащитной организации «Утро мира» Валентина Чупик.

По ее словам, Айзат Исаков, гражданин Кыргызстана, таксист, подвергся нападению со стороны пьяного пассажира, который его оскорблял по национальному признаку и пытался драться. «После чего именно этот пьяный пассажир вызвал полицию и написал заявление на кыргыза, на которого сам напал! А дежурный УВД ЮЗАО Углов не хочет представляться, и жалобу принимать не хочет. А до ГУВД дозвониться невозможно», — отметила Валентина Чупик.

И теперь кыргыза задерживают в ОВД Зюзино, и объяснить своих действий дежурный Гомонков не может. 

Валентина Чупик

Она добавила, что мигрант из КР не понимал, за что его задержали, а также не знал, как ему поступить. В итоге с помощью юриста организации, которую возглавила Валентина Чупик, водителя отпустили, однако он пробыл в отделении полиции несколько часов. 
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