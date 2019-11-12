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Общество

Взрыв в «Антошке». В Бишкеке проверят все точки фастфуда

После взрыва в «Антошке» в Бишкеке решили проверить все точки быстрого питания. Об этом стало известно на плановом совещании в мэрии.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев поручил подготовить план-программу по усилению противопожарных мер, особенно в школах, детских садах, социальных учреждениях, а также в точках быстрого питания до 18 ноября.

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Он добавил, что на противопожарные мероприятия в столице из городского бюджета было выделено достаточно средств, горфинуправлению мэрии поручено тщательно рассмотреть этот вопрос.

Руководитель аппарата столичного муниципалитета Балбак Тулобаев также добавил, что необходимо тщательно проверить воздушные линии освещения, электрические рекламные щиты и зеленые насаждения, которые могут создать аварийную ситуацию.

По словам заместителя начальника управления МЧС по Бишкеку Майрамбека Джунусова, во время взрыва в кафе пострадали 14 человек, одна сотрудница заведения погибла.

Напомним, ЧП произошло 8 ноября в центре Бишкека.
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