Решение о присвоении улице имени Молдомусы Конгантиева отменили

Постановление о присвоении улице имени экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева отменено. Такое решение принял Кок-Жарский айыльный кенеш.
Сообщается, что одобрено предложение жителей жилмассива переименовать улицу в Мурас.
В жилмассиве «Полицейский городок» одной из улиц присвоили имя Молдомусы Конгантиева. Это стало поводом для бурных дискуссий в соцсетях, пользователи призывали отменить решение.
Правозащитник Ондуруш Токтонасыров вышел на митинг против названия улицы именем бывшего министра внутренних дел.
В минувшие выходные разгорелся еще один аналогичный скандал — в Ноокенском районе улице присвоили имя беглого президента Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным. Постановление также отменили после возмущения кыргызстанцев в соцсетях.