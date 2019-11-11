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Общество

Решение о присвоении улице имени Молдомусы Конгантиева отменили

Постановление о присвоении улице имени экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева отменено. Такое решение принял Кок-Жарский айыльный кенеш.

Сообщается, что одобрено предложение жителей жилмассива переименовать улицу в Мурас.

из соцсетей
Фото из соцсетей

В жилмассиве «Полицейский городок» одной из улиц присвоили имя Молдомусы Конгантиева. Это стало поводом для бурных дискуссий в соцсетях, пользователи призывали отменить решение.

Правозащитник Ондуруш Токтонасыров вышел на митинг против названия улицы именем бывшего министра внутренних дел.

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Улица имени Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным

В минувшие выходные разгорелся еще один аналогичный скандал — в Ноокенском районе улице присвоили имя беглого президента Курманбека Бакиева. В правительстве назвали решение незаконным. Постановление также отменили после возмущения кыргызстанцев в соцсетях.
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