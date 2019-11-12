Детский сад за 35,6 миллиона сомов построят на месте сгоревшей налоговой

На месте сгоревшей налоговой Первомайского района начинается строительство детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, возводить здание дошкольного учреждения будет компания «Эм Эс Билдинг» за 35 миллионов 602 тысячи сомов, средства выделены из городского бюджета.

Подрядчики обещают завершить работы к сентябрю 2020 года.

В мэрии добавили, что посещать садик смогут около сотни детей, в двухэтажном здании площадью 1 тысяча 216 квадратных метров комфортно разместятся четыре группы.

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В мэрии напомнили, что детский сад работал и в советское время. В бытность главой Первомайского районного комитета партии Бориса Богатырева, он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения.

Позднее в здание переехала налоговая служба Первомайского района Бишкека. Оно сгорело 7 апреля 2010 года.

