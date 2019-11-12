Российский политолог нашел работу для беглых президентов Кыргызстана

Известный российский политолог Андрей Казанцев задался вопросом: «Почему известный телеканал Russian Today не предложит работу бывшим президентам Кыргызстана?» Об этом он написал на своей страничке в соцсети.

По словам эксперта, у RT появилась новая функция — место для работы потерявших свои места латиноамериканских президентов. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила свергнутому лидеру Боливии Эво Моралесу «увлекательную работу телеведущего на испанском РТ». «Бывший президент Эквадора уже там работает. А мне вот обидно за Акаева, Бакиева и прочих. Что же и им не предложить работу?» — сказал Андрей Казанцев.

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Бывший глава Эквадора Рафаэль Корреа уже два года с успехом ведет на RT собственное шоу «Разговор с Корреа».

Накануне Эво Моралес заявил, что покидает пост президента Боливии. Отставка состоялась на фоне протестов, начавшихся 20 октября из-за результатов подсчета голосов на выборах главы государства.

Напомним, что первый президент Кыргызстана Аскар Акаев был вынужден бежать из страны в результате событий 24 марта 2005 года. Тогда ему на смену пришел Курманбек Бакиев, который после первого срока правления также был изгнан из республики в результате событий 7 апреля 2010-го. Первый глава государства находится и работает сейчас в Москве, а второй живет в Минске. По ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.