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Общество

Почти 2,5 миллиона сомов взыскали юристы мэрии с арендатора-должника

Более 2 миллионов сомов взыскали с арендатора-должника юристы мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, комиссия управления земельных ресурсов по предоставлению прав на земельные участки летом 2003 года предоставила Г. Орозбаевой в аренду на 49 лет участок площадью 2 тысячи квадратных метров под объект бытового обслуживания в микрорайоне «Арча-Бешик».

Однако арендатор нарушила условия договора, не платила за пользование муниципальной территорией. Задолженность составила 1 миллион 991 тысячу 93 сома, пени — 497 тысяч 771,74 (25 процентов от общей суммы долга). Арендатора неоднократно извещали о необходимости погашения задолженности.

Юристы УЗР обратились в Ленинский районный суд Бишкека для решения вопроса в правовом поле, расторжения договора аренды и взыскания долга. По решению суда сумма задолженности возвращена в городской бюджет.
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