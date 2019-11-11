Начальнику Чуйского ГУВД Самату Курманкулову вручили медаль «Эрдик»

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев вручил медаль «Эрдик» начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову. Об этом в соцсети Facebook сообщил Мирбек Молдакунов.
Он напомнил, что награда Самату Курманкулову присуждена указом президента за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей.
Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы». Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас он находится в реабилитационном центре. Сегодня в Минздраве сообщили, что начальник ГУВД начал самостоятельно ходить и разговаривать.