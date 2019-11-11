Начальнику Чуйского ГУВД Самату Курманкулову вручили медаль «Эрдик»

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев вручил медаль «Эрдик» начальнику ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову. Об этом в соцсети Facebook сообщил Мирбек Молдакунов.

Он напомнил, что награда Самату Курманкулову присуждена указом президента за вклад в обеспечение охраны общественной безопасности, а также ответственное исполнение служебных обязанностей.