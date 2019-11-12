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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Бишкеке 12 ноября солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

  • микрорайон «Ак-Босого».

  • на улице 7 Апреля, 1, 3/1, 3/2;
  • до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);
  • до 15 ноября в районе, ограниченном улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
  • в кинотеатре «Россия» пройдет Фестиваль документального кино;
  • в БЦ «Монолит» состоится лекторий «Триатлон: с чего начать».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по тяжелой атлетике.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах. С конца 1990-х годов из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Мэлс Акынбеков

Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.

С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.

Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.

Работал в основном как жанрист.

knmii.kg
Фото knmii.kg. «В долине Алай-Ку»

Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х годов создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.

Умер 25 декабря 1993-го.

Родился художник Георгий Белкин

из интернета
Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.

Его работы можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.

В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Умер писатель Качкынбай Артыкбаев

из интернета
Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.

Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.

Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.

Умер 12 ноября 2009-го.
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