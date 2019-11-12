Бишкеке 12 ноября солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.
Отключение газа, света, воды
- микрорайон «Ак-Босого».
- на улице 7 Апреля, 1, 3/1, 3/2;
- до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);
- до 15 ноября в районе, ограниченном улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- в кинотеатре «Россия» пройдет Фестиваль документального кино;
- в БЦ «Монолит» состоится лекторий «Триатлон: с чего начать».
Спорт
- международные соревнования по тяжелой атлетике.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
Всемирный день борьбы с пневмонией
Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.
В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.
День рождения хип-хопа
Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Мэлс Акынбеков
Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.
С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.
Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.
Работал в основном как жанрист.
Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х годов создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.
Умер 25 декабря 1993-го.
Родился художник Георгий Белкин
Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.
В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.
За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.
Его работы можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.
В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.
Умер писатель Качкынбай Артыкбаев
Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.
Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.
Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.
Умер 12 ноября 2009-го.