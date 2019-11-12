Бишкеке 12 ноября солнечно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

микрорайон «Ак-Босого».

на улице 7 Апреля, 1, 3/1, 3/2;

до 15 ноября в жилмассиве «Арча-Бешик» (часть);

до 15 ноября в районе, ограниченном улицами Муромской, Ахунбаева, Чортекова, Куюкова; Ак-Марал, Жайыла Баатыра, Чортекова, Шералиева.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

в кинотеатре «Россия» пройдет Фестиваль документального кино;

в БЦ «Монолит» состоится лекторий «Триатлон: с чего начать». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тяжелой атлетике.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты.

День рождения хип-хопа

Хип-хоп — культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-Йорка 12 ноября 1974 года. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять столпов хип-хоп-культуры: эмсиинг, диджеинг, брейкинг, граффити и knowledge (определенная философия). Другие элементы включают битбоксинг, хип-хоп-моду и сленг.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Мэлс Акынбеков

Возникнув в Южном Бронксе, в 1970-х хип-хоп стал частью молодежной культуры во многих странах. С конца 1990-х годов из уличного андеграунда, имеющего остро социальную направленность, хип-хоп постепенно превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине первого десятилетия XXI века субкультура стала «модной», «мейнстримной».

Родился 12 ноября 1942 года в селе Алай-Куу Ошской области.

С 1970-го член Союза художников СССР, главный художник Художественного фонда Киргизии.

Рано ушедший из жизни, самобытный, оставивший собственное слово в кыргызском изобразительном искусстве.

Работал в основном как жанрист.

Фото knmii.kg. «В долине Алай-Ку»

Тематика работ разнообразна. Мэлс Акынбеков воспевал красоту традиционного кыргызского быта и разрабатывал революционную тематику. В конце 1970-х годов создал ряд полотен на тему современных новостроек и цикл портретов передовиков сельского хозяйства.

Умер 25 декабря 1993-го.

Родился художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году после окончания художественного училища стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы Георгий Белкин создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей. Его работы можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана. В 2006 году Георгий Белкин переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Умер писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев