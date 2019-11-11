12:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Тестирование на ВИЧ пройдет на рынках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу

В Кыргызстане стартует национальная кампания ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Сообщества имеют значение».

Как сообщается на странице Республиканского центра «СПИД» в Facebook, один из компонентов кампании сфокусирован на тестировании на ВИЧ.

«Доступное тестирование, которое проводится в условиях анонимности и конфиденциальности, является мировым трендом. Тест по слюне позволяет выявить ВИЧ на ранних стадиях, а значит — и вовремя начать лечение, а при отрицательном результате  спланировать собственную систему профилактики», — говорится в сообщении.

Масштабное тестирование проведут на всех крупных рынках городов Бишкек и Ош, а также в Кара-Суу.

РЦ «СПИД»
Фото РЦ «СПИД» . Расписание тестирования

В мае 2019-го на трех столичных рынках по результатам экспресс-тестирования выявили пять случаев ВИЧ-инфицирования у обычных граждан, не входящих в группу риска. От повторного тестирования эти граждане отказались.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Испытано на себе. Как сдать экзамен в патрульную милицию?
Тесты вместо итоговой аттестации в школах проводить в 2018 году не будут
Независимое тестирование выпускников вузов намерены ввести в Кыргызстане
В Минобразе определились с датой участия Кыргызстана в PISA
Кадровая служба за три года обучила госязыку более 900 чиновников
С апреля муниципальные и госслужащие будут сдавать экзамен по кыргызскому языку
Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и «встряхивание»
ЦИК КР не нарушает закон — проводится тестирование оборудования
Спикера зовут на помощь. В ЦИК обеспокоены: честные выборы под сомнением
Во время выборов основным является ЦИК, а не президент или премьер
Популярные новости
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Мы&nbsp;начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и&nbsp;находчивых Мы начинали КВН. Кем стали члены кыргызского Клуба веселых и находчивых
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
11 ноября, понедельник
12:10
Дело энергетиков. Салайдин Авазов заявил, что все документы составлены правильно Дело энергетиков. Салайдин Авазов заявил, что все докум...
12:05
В Кыргызстане предложили ввести пошлину для туристов в размере $10
12:02
Дело энергетиков. В суде допрашивают Салайдина Авазова
11:49
Дыни на 1,2 миллиона сомов незаконно ввезли в Кыргызстан
11:48
Премьер-министр обещает, что в 2020 году в Кыргызстане не будет аварийных школ