Тестирование на ВИЧ пройдет на рынках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу

В Кыргызстане стартует национальная кампания ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Сообщества имеют значение».

Как сообщается на странице Республиканского центра «СПИД» в Facebook, один из компонентов кампании сфокусирован на тестировании на ВИЧ.

«Доступное тестирование, которое проводится в условиях анонимности и конфиденциальности, является мировым трендом. Тест по слюне позволяет выявить ВИЧ на ранних стадиях, а значит — и вовремя начать лечение, а при отрицательном результате — спланировать собственную систему профилактики», — говорится в сообщении.

Масштабное тестирование проведут на всех крупных рынках городов Бишкек и Ош, а также в Кара-Суу.

Фото РЦ «СПИД» . Расписание тестирования

В мае 2019-го на трех столичных рынках по результатам экспресс-тестирования выявили пять случаев ВИЧ-инфицирования у обычных граждан, не входящих в группу риска. От повторного тестирования эти граждане отказались.