В одном микрорайоне Бишкека завтра не будет воды

Завтра, 12 ноября, в микрорайоне «Ак-Босого» с 9.00 до 18.00 будет временно прекращена подача холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Ак-Босого-1», «Ак-Босого-2».

Не будут работать: школа № 81;

детский сад № 2 «Алтынай».

В случае возникновения проблем с водоснабжением горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.