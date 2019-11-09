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Общество

Фильм о погибшем бойце подразделения «Альфа» покажут на фестивале в Бишкеке

Фильм «Обмен» о бойце спецподразделения «Альфа» покажут на Форуме молодого кино стран СНГ «Умут». Об этом 24.kg рассказал руководитель общественной организации ветеранов антитеррористического отдела «Альфа» в КР генерал Артур Медетбеков.

По его словам, накануне кинопоказ прошел для курсантов Военного института. Кроме того, они встретились с вице-президентом международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексеем Филатовым и другими ветеранами подразделения. В основу короткометражного фильма легла его книга «Люди А».

Артура Медетбекова
Фото Артура Медетбекова. После кинопоказа в Военном институте с курсантами

«Лента основана на реальных событиях. Это история сотрудника подразделения, который пожертвовал жизнью, чтобы спасти иностранца — сотрудника посольства, взятого в заложники. Он поменялся с ним местами и погиб. Фильм участвует в кинофестивале молодежного кино», — рассказал он.

На встрече Алексей Филатов подарил свои книги. Во вступлении к ней он написал, что она о людях, с которыми он служил в подразделении антитеррора «А».

Артура Медетбекова
Фото Артура Медетбекова. Алексей Филатов подарил курсантам свои книги
«В книге нет летописей и хроник «альфовских» операций, рассказов о подготовке спецназовцев. На эту тему написано множество книг, статей и иных материалов. В основном доступных. Что недоступно — необязательно знать. Это правдивый, насколько возможно, рассказ о нескольких бойцах подразделения. Живых и мертвых. Некоторые известны, как полковник Савельев, погибший у шведского посольства, или полковник Торшин, которого до сих пор вспоминают в Чечне. Некоторых помнят только родные и близкие друзья. Но все они прожили достойную жизнь. Достойную и интересную. О ней стоит рассказать», — написал он.
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