Обновленный кинотеатр «Киргизия» в Москве откроется к концу 2020 года

Обновленный кинотеатр «Киргизия», находящийся на Зеленом проспекте, 81 в Москве, откроется в конце 2020 года. Об этом сообщил официальный портал Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как сообщается, кинотеатр «Киргизия» сохранит свою функцию — в новом здании обустроят шесть современных кинозалов.

На территории торгово-развлекательного центра появятся магазины, кафе, кофейни и фудхолл. Для посетителей центра предусмотрена подземная автостоянка на 100 машиномест.

Фото стройкомплекса Москвы. Пилотный проект кинотеатра «Киргизия»

Как отмечается, Москва вдохнет жизнь в устаревшие советские кинотеатры (около 40), которые будут реконструированы. Из ветхих построек они превратятся в современные районные центры, которые смогут удовлетворить потребности жителей каждого района. Сегодня кинотеатры практически не используются по назначению, многие из них закрыты.

Согласно проекту, в 2020 году откроют после реконструкции 10 из них, среди которых и «Киргизия», который открыт 28 апреля 1972 года.

