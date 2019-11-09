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Общество

Обновленный кинотеатр «Киргизия» в Москве откроется к концу 2020 года

Обновленный кинотеатр «Киргизия», находящийся на Зеленом проспекте, 81 в Москве, откроется в конце 2020 года. Об этом сообщил официальный портал Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как сообщается, кинотеатр «Киргизия» сохранит свою функцию — в новом здании обустроят шесть современных кинозалов.

На территории торгово-развлекательного центра появятся магазины, кафе, кофейни и фудхолл. Для посетителей центра предусмотрена подземная автостоянка на 100 машиномест.

стройкомплекса Москвы
Фото стройкомплекса Москвы. Пилотный проект кинотеатра «Киргизия»

Как отмечается, Москва вдохнет жизнь в устаревшие советские кинотеатры (около 40), которые будут реконструированы. Из ветхих построек они превратятся в современные районные центры, которые смогут удовлетворить потребности жителей каждого района. Сегодня кинотеатры практически не используются по назначению, многие из них закрыты.

Согласно проекту, в 2020 году откроют после реконструкции 10 из них, среди которых и «Киргизия»,  который открыт 28 апреля 1972 года
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