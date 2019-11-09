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Общество

Спектакли Национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова увидят в России

Фото russian-theater.pro. Афиша спектакля «Звериные истории»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сыграет лучшие спектакли репертуара для зрителей Челябинска, Кургана и Магнитогорска. Об этом сообщили в Ассоциации деятелей русских театров зарубежья.

По их данным, 9 и 10 ноября зрители Магнитогорска увидят две постановки коллектива: графическую сюиту «Поле» по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» и трагифарс в одном действии «Звериные истории» по пьесе американского драматурга Дона Нигро.

Театр из Бишкека принял участие в проекте Федерального агентства поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации «Большие гастроли».

Предстоящие гастроли — ответный визит Национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в рамках «Больших гастролей». В сентябре в Бишкеке выступал коллектив Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова из Ярославля.
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