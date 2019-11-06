Изнасилование в Кемине. Подозреваемого отпустили под домашний арест

Подозреваемого в избиении и изнасиловании бывшей жены отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили родственники потерпевшей.

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Уточняется, что ранее Кеминский районный суд взял Т.Т. под стражу. Однако 6 ноября, когда обвиняемого привезли на продление содержания в СИЗО-1, суд изменил меру пресечения.

Напомним, 5 октября с заявлением в милицию обратилась 27-летняя А.К. Со слов потерпевшей, ее бывший муж Т.Т. в нетрезвом состоянии избил и изнасиловал ее. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, она сбежала.