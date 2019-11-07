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Общество

Кыргызстан вошел в топ-30 развивающихся туристических направлений

Кыргызстан занял 5-е место в списке из 30 развивающихся туристических направлений, рекомендованных к посещению в 2020 году. Список стран был составлен туристическим порталом Travel Lemming на основе рекомендаций популярных блогеров туристической индустрии с более чем 12 миллионами подписчиков в социальных сетях.

Туристические направления были включены в список как одни из лучших мест для посещения в качестве альтернативы регионам, страдающим от чрезмерного туризма.

Первое место в списке занимает Грузия, которую назвали «скрытой туристической жемчужиной».

За ней следуют Новая Шотландия, острова Кука и Руанда.

Пятое место в списке занял Кыргызстан.

«Кыргызстан — это то место, которое лучше всего подходит для искателей приключений. Приключения — это практически второе имя этой центральноазиатской страны. Но если бы у Кыргызстана было другое имя, это было бы просто «культура». Традиции Шелкового пути все еще живы здесь, и вам не нужно тратить недели на походы в отдаленные горные местности, чтобы получить доступ к этой культуре. С другой стороны, если вы хотя бы немного заинтересованы в походах, вы бы ни за что не пропустили путешествие по одним из самых красивых троп на планете», — пишут авторы.

Путешественники рекомендуют к посещению такие достопримечательности Кыргызстана, как озеро Кель-Суу, национальный парк «Ала-Арча», озеро Ала-Куль и Бурану.

В топ-10 списка также вошли Эквадор, Гетеборг, Черчилль в Манитобе, Доминика и Узбекистан.

«Мир — это огромное пространство, и в нем гораздо больше мест для посещения помимо популярных в Instagram направлений. В то время как другие борются под тяжестью чрезмерного туризма, эти 30 новых развивающихся направлений имеют достаточно места. Они открывают свои двери для бесстрашных путешественников, готовых попробовать что-то новое», — отметил руководитель Travel Lemming Нейт Хэйк.
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