В Бишкеке впервые открылся кабинет аудиолога

В Центре семейной медицины № 6 открылся кабинет аудиолога, для носителей кохлеарных имплантатов с нарушениями слуха. Об этом 24.kg сообщила директор общественного объединения «Развитие» Саида Абдукадырова.

В рамках проекта «Доступ к образованию для детей с нарушениями слуха» ОО «Развитие» закупил оборудование для настройки речевых процессоров кохлеарных имплантатов. Отмечается, что ранее такие услуги не были доступны в нашей стране, и гражданам КР приходилось выезжать за границу каждые шесть месяцев.

«В начале лета два специалиста из Кыргызстана прошли обучение в школе «Мастерская хорошего слуха» в Киеве, где получили все необходимые знания, специализированную и развивающую литературу, и теперь приступили к обучению специалистов в Кыргызстане», — сказала директор общественного объединения «Развитие» Саида Абдукадырова.

Краткий обзор по настройке речевых процессоров провел врач-сурдолог, прошедший повышение квалификации по настройке систем кохлеарной имплантации, Салыйбубу Калыбаева.