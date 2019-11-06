ОРВИ и грипп. Эпидемиологическая ситуация пока стабильная

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

По его данным, даже отмечено снижение уровня заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«С 28 октября по 4 ноября 2019-го заболеваемость гриппом и ОРВИ составила 3 тысячи 439 случаев, 69,2 процента из всех заболевших — дети до 14 лет», — отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что рост заболеваемости в республике отмечается с декабря до февраля. В октябре-ноябре циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы).

При первых признаках ОРВИ и гриппа в Минздраве просят обращаться в центры семейной медицины по месту жительства.

В выходные дни (суббота, воскресенье) во всех столичных центрах семейной медицины до 14.00 организованы дежурства врачей.