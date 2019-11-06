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Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемый признался, что оговорил Осмонбека Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством Инары Гилязетдиновой.

В суде допрашивают бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева Асель Рысбаева спросила его, подтверждает ли он свой отказ от показаний, данных во время следствия против ее подзащитного.

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«Подтверждаю официально, что отказываюсь от показаний, ранее данных против Осмонбека Артыкбаева. Тогда я был подавлен», — заявил Айбек Калиев.

Обвиняемый, отвечая на вопросы адвоката Асель Рысбаевой, рассказал, при каких обстоятельствах давал показания против Осмонбека Артыкбаева.

«В начале следствия был на эмоциях, когда задержали, поэтому дал показания против Артыкбаева, но потом, когда пришел в себя, сразу же отказался от них. Я еще 15 октября 2018 года отказался от своих показаний против Артыкбаева. Он не нарушал закон, строго исполнял свои функциональные обязанности», — сказал Калиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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