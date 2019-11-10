Температурные рекорды. Самым теплым 10 ноября было в 1980 году

Самым теплым 10 ноября было в 1980 году. Тогда воздух прогрелся до +25,6 градуса. Об этом сообщает сайт «Погода и климат».

В 1953 году зафиксирован рекордный минимум для этого дня. Среднесуточная температура была -21,2 градуса.

Самым же холодным днем в ноябре было 30 ноября 1952 года. Столбик термометра опустился до -32,2 градуса. Кстати, по данным сайта, весь месяц в том году был самым холодным со среднемесячной температурой 4,1 градуса ниже нуля. А вот самый теплый ноябрь был в 1980 году со среднемесячным показателем 8,6 градуса тепла. Но самый теплый день зафиксирован в 2017 году — плюс 29,8 градуса.

Отметим, ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Предоставлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, сегодня в Бишкеке без осадков, днем температура воздуха прогреется до 9-11 градусов тепла, ночью до 1-3 градусов тепла.