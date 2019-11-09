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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 9 ноября 1992 года

Самым теплым 9 ноября в Бишкеке было в 1992 году. Тогда воздух прогрелся до +25,7 градуса по Цельсию. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

А рекордный минимум зафиксирован в 1953 году — столбик термометра опустился до отметки 18,7 градуса ниже нуля.

Отметим, ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Предоставлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР, сегодня в Бишкеке днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью — до 1-3 градусов выше нуля, осадков не ожидается.
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