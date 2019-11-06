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Общество

В микрорайоне «Джал» появится еще одна зона отдыха

В микрорайоне «Джал» появится еще одна общественная зона отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, скоро начнется ее строительство возле многоэтажного дома № 12.

Для организации зоны отведен земельный участок площадью 786 квадратных метров. Будут установлены 18 уличных и спортивных тренажеров, проведено освещение, обустроена зона отдыха со скамейками.

Для горожан — любителей футбола отремонтируют и приведут в порядок уже существующее футбольное поле.

Эскизный проект разработали архитекторы МП «Бишкекглавархитектура».

Стоимость проекта составила 3,3 миллиона сомов, средства выделены из городского бюджета. Конкурс на строительство площадок выиграла компания BMAsisst, подрядчики обещают завершить строительство в течение нескольких месяцев.
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