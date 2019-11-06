16:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Чиновник о взятке и о своем имуществе

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого — бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Он заявил, что на следствии не проводилось очных ставок с представителем ТВЕА Мусажаном Макелеком.

«Обвинению надо определить, насколько у нас была устойчивая связь с Мусажаном Макелеком. Для этого, наверное, надо было провести очную ставку», — отметил Айбек Калиев.

Напомним, ранее на суде было заявлено, что Айбек Калиев купил машину Мусажана Макелека за $10 тысяч и оформил на другого человека.

Отвечая на вопрос своего адвоката, бывший глава Нацэнергохолдинга заявил, что никаких материальных благ и ценностей не получал.

«Наложили арест на имущество в размере 19 миллионов сомов. Но среди него нет ничего моего, даже пуговицы от пиджака», — заявил Айбек Калиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль
Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов
Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев заявил о давлении при принятии решений
Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев рассказал о разногласиях в команде президента
Суд по модернизации ТЭЦ. Процесс отложен из-за самочувствия Жанторо Сатыбалдиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Бывшие чиновники о том, как согласились на условия КНР
Суд по модернизации ТЭЦ. Кыргызстан пытался снизить процентную ставку кредита
Суд по модернизации ТЭЦ. На выборе компании ТВЕА настаивал Китай
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков уверяет, что не лоббировал интересы ТВЕА
Дело энергетиков. Начинается допрос подсудимых: первым будет Сапар Исаков
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
6 ноября, среда
15:52
Суд по модернизации ТЭЦ. Чиновник о взятке и о своем имуществе Суд по модернизации ТЭЦ. Чиновник о взятке и о своем им...
15:37
В Бишкеке члена молодежного крыла СДПК забрали на допрос в ГКНБ
15:14
Состояние девушки, упавшей с 11-го этажа, крайне тяжелое
14:46
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль
14:05
ЧП в Таджикистане. Неизвестные напали на погранзаставу