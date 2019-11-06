Суд по модернизации ТЭЦ. Чиновник о взятке и о своем имуществе

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого — бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Он заявил, что на следствии не проводилось очных ставок с представителем ТВЕА Мусажаном Макелеком.

«Обвинению надо определить, насколько у нас была устойчивая связь с Мусажаном Макелеком. Для этого, наверное, надо было провести очную ставку», — отметил Айбек Калиев.

Напомним, ранее на суде было заявлено, что Айбек Калиев купил машину Мусажана Макелека за $10 тысяч и оформил на другого человека.

Отвечая на вопрос своего адвоката, бывший глава Нацэнергохолдинга заявил, что никаких материальных благ и ценностей не получал.

«Наложили арест на имущество в размере 19 миллионов сомов. Но среди него нет ничего моего, даже пуговицы от пиджака», — заявил Айбек Калиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.