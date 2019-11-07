Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 7 ноября 1975 года

По данным Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР в праздничный день 7 ноября в Бишкеке ожидается снег.

Ночью столбик термометра опустится до -1...-3 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.

В советские годы 7 ноября отмечался День Великой Октябрьской революции. Трудящиеся шли маршем по центральным улицам. Холоднее всего им было в 1975 году. Тогда среднесуточная температура, по данным сайта «Погода и климат», опустилась до -10,8 градуса.

Самым теплым этот день был в 2006 году. Воздух прогрелся до +24,3 градуса. С 2017-го 7-8 ноября в Кыргызстане отмечаются Дни истории и памяти предков.

Отметим, ресурс предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Предоставлена на нем информация и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год.