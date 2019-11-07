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Общество

Чолпон Джакупова: У журналистов Кыргызстана нивелируется уважение к профессии

В День информации и печати глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова поделилась с 24.kg своим мнением о состоянии современных СМИ Кыргызстана.

Она отметила, что в 2019 году уменьшилось количество обращений от журналистов в ПК «Адилет» с просьбой защитить их в судах. Правозащитница не исключает, что это показатель того, что давление на СМИ уменьшилось.

По мнению Чолпон Джакуповой, в КР падает уровень журналистики. 

Отечественная журналистика начала «желтеть». Появилась целая когорта журналистов-шантажистов, которые выискивают что-то, какой-то компромат и потом годами на этом кормятся.

Чолпон Джакупова

«Мне кажется, это связано в целом с падением уровня образования. Особенно, за последние 10 лет. Кроме того, мне кажется, что сейчас недостаточное внимание уделяется таким вещам, как этические стандарты в журналистике, и поэтому люди, которые приходят в эту творческую профессию, превращают ее в более популистскую», — отметила Чолпон Джакупова.

«Сотрудники СМИ не гнушаются брать продукты труда своих же коллег, просто копируют слово в слово и выставляют на сайт. Это свидетельствует и о снижении этических стандартов. Поэтому я нашу прессу читаю все меньше и меньше, она не интересная», — добавила правозащитница.

Журналистика — это профессия думающих, которая учит, образовывает людей. Журналист должен читателя дотягивать до своего уровня, а не опускаться до рядового обывателя.

Чолпон Джакупова

Напомним, Кыргызстан в рейтинге свободы прессы за 2018 год поднялся на 15 позиций — с 98-го до 83-го места.
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7 ноября, четверг
14:25
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