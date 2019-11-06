15:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого — бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Он опроверг обвинения в поспешном вводе в эксплуатацию ТЭЦ Бишкека.

Читайте по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов

«Для этого было получено заключение Гостехинспекции. Ни один объект не заработает без их разрешения. Обвинения о том, что я на кого-то давил, кого-то торопил, не правда. Никакого ускоренного графика не было», — заявил Айбек Калиев.

Он отметил, что если следовать логике обвинения, то теплоцентраль должна быть законсервирована.

«Никто не даст гарантию, что старая часть ТЭЦ завтра не сломается. Там изношенное оборудование. Сейчас все сидят и молятся на новую китайскую ТЭЦ. Почему до сих пор не отменили эксплуатацию и не законсервировали ТЭЦ? Ведь это вещественное доказательство», — сказал Айбек Калиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 722
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов
Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев заявил о давлении при принятии решений
Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев рассказал о разногласиях в команде президента
Суд по модернизации ТЭЦ. Процесс отложен из-за самочувствия Жанторо Сатыбалдиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Бывшие чиновники о том, как согласились на условия КНР
Суд по модернизации ТЭЦ. Кыргызстан пытался снизить процентную ставку кредита
Суд по модернизации ТЭЦ. На выборе компании ТВЕА настаивал Китай
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков уверяет, что не лоббировал интересы ТВЕА
Дело энергетиков. Начинается допрос подсудимых: первым будет Сапар Исаков
Суд по модернизации ТЭЦ: полный развал уголовного дела
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
6 ноября, среда
15:37
В Бишкеке члена молодежного крыла СДПК забрали на допрос в ГКНБ В Бишкеке члена молодежного крыла СДПК забрали на допро...
15:14
Состояние девушки, упавшей с 11-го этажа, крайне тяжелое
14:46
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль
14:05
ЧП в Таджикистане. Неизвестные напали на погранзаставу
14:04
Президент предложил присвоить имя Турдакуна Усубалиева одному из районов Бишкека