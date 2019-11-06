Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу подсудимого — бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Он опроверг обвинения в поспешном вводе в эксплуатацию ТЭЦ Бишкека.

Читайте по теме Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов

«Для этого было получено заключение Гостехинспекции. Ни один объект не заработает без их разрешения. Обвинения о том, что я на кого-то давил, кого-то торопил, не правда. Никакого ускоренного графика не было», — заявил Айбек Калиев.

Он отметил, что если следовать логике обвинения, то теплоцентраль должна быть законсервирована.

«Никто не даст гарантию, что старая часть ТЭЦ завтра не сломается. Там изношенное оборудование. Сейчас все сидят и молятся на новую китайскую ТЭЦ. Почему до сих пор не отменили эксплуатацию и не законсервировали ТЭЦ? Ведь это вещественное доказательство», — сказал Айбек Калиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.