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Общество

11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Ганди, Московской, Панфилова, Кулиева, переулок Караванский, жилмассив «Колмо» (улицы Жаштык, Достук, Мидина);
  • 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 30-33, 32/1;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Учкун-2» (улица Чуй, 30, 32, 34, 36);
  • 10.00-18.00 — улица Керамическая (район стеклозавода).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Пушкина, Кашка, Гагарина, Куйбышева, 2-е отделение), Кара-Жигач, Бек-Тоо, Аламедин (улица Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Мичурина, Чапаева, Колхозная, Калинина, проспект Ленина), Арашан (улицы 8 Марта, Школьная), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Октябрьская, Достук, Средняя), дачи «Бек-Тоо»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чат-Кель (улицы Набережная, Первомайская), Селекционное (улицы Ак-Буура, Вишневая, Степная, Ысык —Кол), Кызыл-Туу (улицы Шаршембай, Конок), Шалта (улицы Раимбаева, Ленина), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Первомайское (улицы Калык, Жаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Дон-Алыш), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая), Сокулук (улицы Кирова, Вишневая, Жаштык, Луговая, Речная, Солнечная, Южная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу, город Кара-Балта (квартал «Ковровщиков», 1, 25);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Зорге, Ленина, Фрунзе, Калинина, Солнечная, Горького, Матросова, Красноармейская), Кош-Тобо, Сретенка (улицы Ленина, Центральная, Калинина, Восточная), Ак-Суу (улицы Чапаева, Есенина, Косыгина);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая), Алмалуу (улицы Тулебердиева, Тайгашкаева, Картанбаева, Манапова, Токтогула).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — села Маданият, Мачак, Гайрат, Сарай, Кен-Сай, Асанчек, Кыргызчек, Каарман;
  • 10.00-12.00 — город Ош (улицы Курманджан Датки, Ленина, Супаналиева, Моминова).
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