9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Московской;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Логвиненко, Токтогула, Панфилова;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кыдыкеева, Достоевского, Ырыс, Бегматова, Эркин).
2Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ноокат, села Юсупова, Анарова, Шалдырама, Катта-Тал, Бобби, Адыр, Маданият, Кок-Жар, Найман, Сары-Булак, Кашка-Жол, Кара-Кочкор.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Баткен (квартал «Чет-Булак», «Тулку», «Таш», «Тура-Таш»), село Бужум.