9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Московской;

12.00-17.00 — отрезки улиц Логвиненко, Токтогула, Панфилова;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кыдыкеева, Достоевского, Ырыс, Бегматова, Эркин).

2 Ошская область

8.00-17.00 — город Ноокат, села Юсупова, Анарова, Шалдырама, Катта-Тал, Бобби, Адыр, Маданият, Кок-Жар, Найман, Сары-Булак, Кашка-Жол, Кара-Кочкор.

3 Баткенская область