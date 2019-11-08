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Общество

9 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Московской;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Логвиненко, Токтогула, Панфилова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кыдыкеева, Достоевского, Ырыс, Бегматова, Эркин).
2
Ошская область
  • 8.00-17.00 — город Ноокат, села Юсупова, Анарова, Шалдырама, Катта-Тал, Бобби, Адыр, Маданият, Кок-Жар, Найман, Сары-Булак, Кашка-Жол, Кара-Кочкор.
3
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Баткен (квартал «Чет-Булак», «Тулку», «Таш», «Тура-Таш»), село Бужум.
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