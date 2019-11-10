Сезон гриппа и ОРВИ. Шесть советов, как не заболеть

Кашель, чихание, пропавший голос, головные боли, высокая температура. С сезоном ОРВИ и гриппа такая картина практически во всех учреждениях и домах.

Какие простые правила стоит соблюдать, чтобы обезопасить себя от инфекций, 24.kg рассказала заведующая эпидотделом департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

1 Вакцинация Лучшая профилактика гриппа — вакцинация. Специалисты советуют делать прививку до сезона заболевания, в октябре-ноябре. В Бишкеке несколько частных клиник имеют лицензии на вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

2 Правильное питание и физическая активность С наступлением холодов стоит добавить к ежедневному рациону противопростудные продукты: мед, лимон, имбирь, мяту. Необходимо повысить иммунитет с помощью фруктов и овощей. Высыпайтесь и больше двигайтесь.

3 Строго соблюдаем правила гигиены Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук. Специалисты советуют отказаться от рукопожатия. Вечером для профилактики можно промыть нос подсоленной водой.

4 Избегайте мест скопления людей В пик сезона гриппа и ОРВИ сократите время пребывания в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, стараясь держаться от них на расстоянии примерно 1 метр .

5 В первые дни болезни сидим дома Если вы или дети заболели, оставайтесь дома, не отправляйте детей в школу, детские сады. Есть большой риск осложнений и распространения инфекции. Cоблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос платком при чихании или кашле, избегайте прикосновений ко рту, глазам и носу. Регулярно проветривайте помещения или квартиры. Если вы больны и находитесь дома с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение вируса, меняйте ее каждые четыре часа. Больного нужно изолировать в отдельную комнату, выделить отдельную посуду, полотенце, то есть предметы личного пользования. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте комнату.