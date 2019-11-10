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Общество

Сезон гриппа и ОРВИ. Шесть советов, как не заболеть

Кашель, чихание, пропавший голос, головные боли, высокая температура. С сезоном ОРВИ и гриппа такая картина практически во всех учреждениях и домах.

Какие простые правила стоит соблюдать, чтобы обезопасить себя от инфекций, 24.kg рассказала заведующая эпидотделом департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

1

Вакцинация

Лучшая профилактика гриппа — вакцинация. Специалисты советуют делать прививку до сезона заболевания, в октябре-ноябре. В Бишкеке несколько частных клиник имеют лицензии на вакцинацию против гриппа и ОРВИ.

2

Правильное питание и физическая активность

С наступлением холодов стоит добавить к ежедневному рациону противопростудные продукты: мед, лимон, имбирь, мяту. Необходимо повысить иммунитет с помощью фруктов и овощей.

Высыпайтесь и больше двигайтесь.

3

Строго соблюдаем правила гигиены

Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук.

Специалисты советуют отказаться от рукопожатия. Вечером для профилактики можно промыть нос подсоленной водой.

4

Избегайте мест скопления людей

В пик сезона гриппа и ОРВИ сократите время пребывания в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, стараясь держаться от них на расстоянии примерно 1 метр.

5

В первые дни болезни сидим дома

Если вы или дети заболели, оставайтесь дома, не отправляйте детей в школу, детские сады. Есть большой риск осложнений и распространения инфекции.

Cоблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос платком при чихании или кашле, избегайте прикосновений ко рту, глазам и носу.

Регулярно проветривайте помещения или квартиры.

Если вы больны и находитесь дома с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение вируса, меняйте ее каждые четыре часа.

Больного нужно изолировать в отдельную комнату, выделить отдельную посуду, полотенце, то есть предметы личного пользования. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте комнату.

6

Не занимайтесь самолечением

Необходимо обратиться к врачу, только он сможет назначить правильное лечение. Не занимайтесь самолечением — неправильное лечение может привести к различным осложнениям.
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