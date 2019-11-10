Сезон гриппа и ОРВИ. Шесть советов, как не заболеть

Кашель, чихание, пропавший голос, головные боли, высокая температура. С сезоном ОРВИ и гриппа такая картина практически во всех учреждениях и домах.
Какие простые правила стоит соблюдать, чтобы обезопасить себя от инфекций, 24.kg рассказала заведующая эпидотделом департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.
Вакцинация
Лучшая профилактика гриппа — вакцинация. Специалисты советуют делать прививку до сезона заболевания, в октябре-ноябре. В Бишкеке несколько частных клиник имеют лицензии на вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
Правильное питание и физическая активность
С наступлением холодов стоит добавить к ежедневному рациону противопростудные продукты: мед, лимон, имбирь, мяту. Необходимо повысить иммунитет с помощью фруктов и овощей.
Высыпайтесь и больше двигайтесь.
Строго соблюдаем правила гигиены
Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их спиртосодержащим средством для обработки рук.
Специалисты советуют отказаться от рукопожатия. Вечером для профилактики можно промыть нос подсоленной водой.
Избегайте мест скопления людей
В пик сезона гриппа и ОРВИ сократите время пребывания в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами, стараясь держаться от них на расстоянии примерно
В первые дни болезни сидим дома
Если вы или дети заболели, оставайтесь дома, не отправляйте детей в школу, детские сады. Есть большой риск осложнений и распространения инфекции.
Cоблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос платком при чихании или кашле, избегайте прикосновений ко рту, глазам и носу.
Регулярно проветривайте помещения или квартиры.
Если вы больны и находитесь дома с другими членами семьи, носите медицинскую маску, чтобы предотвратить распространение вируса, меняйте ее каждые четыре часа.
Больного нужно изолировать в отдельную комнату, выделить отдельную посуду, полотенце, то есть предметы личного пользования. Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте комнату.
Не занимайтесь самолечением
Необходимо обратиться к врачу, только он сможет назначить правильное лечение. Не занимайтесь самолечением — неправильное лечение может привести к различным осложнениям.