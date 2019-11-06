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Общество

В ГРС объяснили, почему паспортные данные кыргызстанцев будут продавать банкам

В пресс-службе Государственной регистрационной службы объяснили инициативу Министерства юстиции продавать паспортные данные граждан банкам, финансово-кредитным организациям, нотариальным конторам и операторам мобильной связи.

Отмечается, что после внедрения в 2017 году новых образцов ID-карт, большая часть сведений о гражданине содержится в электронном чипе, работа с которым требует наличия специального считывающего устройства.

«Из-за отсутствия устройств у большинства учреждений, в ГРС поступали обращения от финансово-кредитных организаций, нотариальных контор и частных нотариусов с просьбой оказать содействие в получении актуальных данных о гражданине. С 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2019 года в пилотном режиме актуальные сведения о гражданине предоставляются посредством электронного сервиса Государственной регистрационной службы на основе соглашения между ГРС и самим получателем», — сообщают в ведомстве.

Паспортные данные уже передаются. Для этого гражданин должен предоставить свое письменное согласие на сбор и обработку персональных данных тому учреждению, в котором он получает услуги.

При согласии гражданина предоставляется следующая информация: персональный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер документа, орган, выдавший документ, и его код, дата выдачи, срок действия, пол, цифровое изображение лица, место жительства, семейное положение.

Эта информация предоставляется только для подтверждения сведений, которые гражданин уже сам представил получателю. «На сегодняшний день предоставление информации является платной государственной услугой. Однако с учетом внедрения информационной системы «электронный нотариат» необходимо внести изменения в постановление от 2012 года в части предоставления информации нотариальным конторам и частным нотариусам о действительных и недействительных национальных паспортах граждан на бесплатной основе», — пояснили в ГРС.

При этом банкам, финансово-кредитным организациям и операторам мобильной сотовой связи информация будет предоставляться за деньги. Услуга будет основываться на законе об информации персонального характера. Человек должен будет дать письменное согласие на передачу его персональных данных третьим лицам.
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