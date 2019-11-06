20:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения английским языком

Международная образовательная организация Education First опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню владения английским языком English Proficiency Index 2019, охватывающий 100 стран и регионов мира.

Кыргызстан занял 99-е место из 100 в мировом рейтинге с «очень низким» индексом владения языком (41,51 балла) и последнее 25-е место в Азии. Средний показатель в Азии — 53 балла. В отчете организации отметили, что в Кыргызстане мужчины лучше говорят на английском, чем женщины.

Индекс владения английским языком EF EPI определяется на основе тестирования, в котором участвует не менее 400 человек из той или иной страны.

К числу стран с «очень низким» уровнем владения английским, кроме Кыргызстана, отнесли Узбекистан, Ирак, Казахстан, Турцию, Азербайджан, Египет, Монголию, ОАЭ и другие. Россию, Беларусь, Украину и Грузию включили в группу стран с «низким» уровнем знания языка.

Лидерами рейтинга стали Нидерланды, Швеция и Норвегия. Последнюю строчку занимает Ливия.
Ссылка:
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Мировая коррупция. Кыргызстан между Папуа — Новой Гвинеей и Россией
В Глобальном индексе терроризма Кыргызстан занял 79-е место
Кыргызстан занимает 6 место в мире по уровню лицензирования недропользования
Кыргызстан улучшил положение в «Индексе экономической свободы»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
6 ноября, среда
20:42
Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения английским языком Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения а...
20:17
Microsoft собрала Office в одно полноценное приложение для смартфонов
20:03
Преподаватели училищ Минкультуры остались без зарплат
19:51
Близ Бишкека посадят лес из фисташек и миндаля
19:26
Круговое движение будет на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара в Бишкеке