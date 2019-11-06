Кыргызстан занял 99-е место из 100 в индексе владения английским языком

Международная образовательная организация Education First опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню владения английским языком English Proficiency Index 2019, охватывающий 100 стран и регионов мира.

Кыргызстан занял 99-е место из 100 в мировом рейтинге с «очень низким» индексом владения языком (41,51 балла) и последнее 25-е место в Азии. Средний показатель в Азии — 53 балла. В отчете организации отметили, что в Кыргызстане мужчины лучше говорят на английском, чем женщины.

Индекс владения английским языком EF EPI определяется на основе тестирования, в котором участвует не менее 400 человек из той или иной страны.

К числу стран с «очень низким» уровнем владения английским, кроме Кыргызстана, отнесли Узбекистан, Ирак, Казахстан, Турцию, Азербайджан, Египет, Монголию, ОАЭ и другие. Россию, Беларусь, Украину и Грузию включили в группу стран с «низким» уровнем знания языка.

Лидерами рейтинга стали Нидерланды, Швеция и Норвегия. Последнюю строчку занимает Ливия.