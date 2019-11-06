Дни истории и памяти предков. В городе Ош возложили цветы к памятникам великих

В Оше состоялось возложение цветов к памятникам исторических деятелей в рамках Дней истории и памяти предков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, возле Вечного огня состоялось возложение цветов, а также прошла минута молчания.

В церемонии приняли участие мэр Таалайбек Сарыбашев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области Ахмаджан Махамадов, ветераны, аксакалы города, жители, общественность, молодежь.



















К памятникам государственных деятелей в Оше также сегодня возложили цветы.

7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечают Дни истории и памяти предков.