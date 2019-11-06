11:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание

В Кыргызстане сегодня ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Чуйской, Таласской долинах ночью до -5 градусов, днем +1...+6, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12, в предгорных районах ночью до -5, днем +2...+7 градусов, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ночью -7...-2, днем -1...+4 градуса, в горных районах ночью до -9, днем до -5 градусов, в высокогорных районах ночью -15...-10, днем -6...-1.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Ссылка:
просмотров: 1312
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: местами снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 ноября: дождь, переходящий в снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ожидаются дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 ноября: без осадков
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 октября: без осадков, ночью холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: осадки не ожидаются
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова В Кыргызстане скончалась журналистка Чынара Токонова
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Кто из&nbsp;членов госкомиссии не&nbsp;поддержал ее&nbsp;заключение Беспорядки в Кой-Таше. Кто из членов госкомиссии не поддержал ее заключение
Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии Для всех регионов Кыргызстана установлены лимиты потребления электроэнергии
Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева Зуд переименований. Столице Кыргызстана предлагают присвоить имя Усубалиева
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;бизнес-кредитам до&nbsp;15&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах «Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
6 ноября, среда
10:32
Суд над экс-мэрами. Обвиняемому стало плохо, вызвали скорую Суд над экс-мэрами. Обвиняемому стало плохо, вызвали ск...
10:17
Юбилей Турдакуна Усубалиева. Курпсайской ГЭС присвоено имя видного госдеятеля
10:13
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
10:08
«Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах
10:06
Координирующий подпольные ячейки «Хизб ут-Тахрира» экстремист задержан в Бишкеке