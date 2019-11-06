Близ Бишкека посадят лес из фисташек и миндаля

Близ Бишкека на склоне горы Боз-Болток планируется посадить деревья на площади в 142 гектара. Об этом сообщили в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
По ее данным, директор ГАООСиЛХ Мирслав Аманкулов посетил участок Боз-Болток Фрунзенского лесного хозяйства и ознакомился с нынешним состоянием дел. Он поручил руководителям структурных и подведомственных подразделений завершить в срок все намеченные планы работ на участке.
«Общая площадь участка Боз-Болток Аламединского лесничества составляет
Сейчас на объекте готовят почву под посадку лесных культур.