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Общество

Перепись населения — 2020. В анкету включены вопросы об интернете и мигрантах

Во время переписи населения Кыргызстана в 2020 году будут включены дополнительные вопросы. Об этом журналистам сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, кроме стандартных опросников разработаны два дополнительных. Они будут касаться адресной части и жилищного фонда. В опросник населения включены около 17 блоков вопросов, в том числе о целях устойчивого развития.

«Включены пять вопросов об инвалидности. Кроме того, у людей будут спрашивать, пользуются ли они интернетом и солнечными батареями. По методологии ООН нельзя включать в численность населения людей, которые находятся за пределами страны более года. Но, чтобы знать, сколько кыргызстанцев находится за границей, мы разработали специальную форму. В нее при опросе граждан мы будем включать их родственников, которые не живут в республике больше года», — рассказали в Нацстаткоме.

Перепись населения пройдет в Кыргызстане с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.
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