В бишкекской поликлинике отказались осмотреть ребенка с ОВЗ

В ЦСМ № 10 Бишкека отказались осмотреть ребенка с инвалидностью. Сообщение разместили в группе «Черный список» в Instagram.

«Родители с ребенком на руках ругались с врачом, невозможно было не обратить внимание. Врачи не хотели осмотреть ребенка, так как он инвалид. Такая ситуация может коснуться каждого, и мы хотим, чтобы реакция общественности помогла разрешить ситуацию», — отметила свидетельница инцидента.

Она выложила видео с отцом малыша, где он говорит, что врачи аргументируют отказ тем, что семья проживает по адресу, который не относится к ЦСМ. Однако мужчина утверждает, что вся семья состоит на учете в ЦСМ и проживает в районе, который обслуживает поликлиника. Он предположил, что ребенка не хотят осматривать, потому что боятся: если он умрет, они понесут ответственность. Справка нужна для прохождения МСЭК.

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