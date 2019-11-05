Фильм «Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров»

Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на портал TN online.

Отмечается, что до этого лидерами были «Титаник» и «Ла-ла Ленд», у которых по 14 номинаций.

Среди номинаций, на которые рассчитывают создатели «Джокера»: «Лучший фильм», «Лучший адаптивный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучший грим», «Лучший саундтрек» и другие.

У фильма уже есть две значимые в кинематографе награды — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и рекордные сборы в сумме $850 миллионов. Столько картина собрала в первый месяц показа.

Сообщается, что официальных претендентов на премию «Оскар» объявят в США 13 января 2020 года.

Криминальная драма «Джокер» 2019 года от DС comics, Warner Bros и DC Entertainment вышла на большие экраны этой осенью, мировая премьера состоялась 3 октября.