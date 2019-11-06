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Общество

ФОМС выдал бесплатно более 43 тысяч полисов беременным

Более 43 тысяч бесплатных полисов выдали всем женщинам, вставшим на учет по беременности. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

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По ее данным, полис дает право доступа к качественным медико-профилактическим услугам женщинам в период беременности и после родов, а также льготы (от 50 процентов и более) на приобретение медикаментов. В частности, на льготных условиях можно приобрести препараты йода и железа, фолиевую кислоту, антибактериальные средства и другие.

С перечнем лекарственных средств, возмещаемых для застрахованной категории населения по дополнительной программе ОМС, можно ознакомиться на официальной странице ФОМС. Там же указана цена возмещения, оплачиваемая из государственных средств.

Кроме того, действующая горячая линия 113 оказывает консультативную помощь всем абонентам республики.
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6 ноября, среда
09:05
ФОМС выдал бесплатно более 43 тысяч полисов беременным ФОМС выдал бесплатно более 43 тысяч полисов беременным
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