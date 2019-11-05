В компании «ФинансСофт» рассказали о системе учета кредитов в ГИК

Использовать «зеркальный» график для учета выданных кредитов Государственной ипотечной компании (ГИК) рекомендовали консультанты из Германии. Об этом 24.kg сообщил директор компании «ФинансСофт» Таалайбек Калдыбаев.

По его словам, ОсОО «ФинансСофт» занимается разработкой, внедрением и последующим сопровождением банковского программного обеспечения. Сейчас клиентами компании являются девять банков Кыргызстана, а также один зарубежный. В 2016 году фирма выиграла тендер ГИК по поставке системы автоматизированного учета.

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«При внедрении системы в ГИК перед нами ставилось три большие задачи: автоматизация и интеграция с банками о выдаваемых кредитах, настройка «зеркальных» графиков и ипотечные ценные бумаги. Когда стоял вопрос, каким образом будут учитываться выдаваемые кредиты, речь шла о двух возможных решениях, в том числе использование «зеркальных» графиков погашения. При выборе наиболее подходящего решения консультанты ГИК рекомендовали использовать именно эти графики для удобства последующего анализа. Мы со своей стороны реализовали поставленную задачу», — рассказал Таалайбек Калдыбаев.

В конце 2017-го поднимался вопрос о возможности разработки и последующего перехода на «межбанковский» график.

«К нам обратились с устным запросом рассмотреть возможность реализации и последующего перехода на другой алгоритм расчета. Мы предоставили ориентировочные оценки по этой задаче в конце 2017 года. В мае 2018-го после повторного запроса мы предоставили расчеты как по стоимости такой реализации, так и по времени исполнения. В июле 2019 года мы также обсуждали с представителями ГИК данный вопрос (с учетом ведения межбанковских кредитов только по отдельным банкам), предоставили расчеты. Однако до заключения соглашения и последующей реализации данной задачи дело пока не дошло», — заключил Таалайбек Калдыбаев.