Афиша Бишкека на выходные: осенний фестиваль, кинопоказы, выставки

Театры

9 ноября. Драма «Вишневый сад»

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

8-10 ноября. Показ немецких фильмов «КиноГерМания»

Зрители увидят фильмы «Поезд на свободу», «Западный ветер», «Улица Борнхольмер», «Гуд бай, Ленин!», «Тишина после выстрела». Ленты будут показаны на немецком языке с субтитрами на русском.

Национальная библиотека имени А.Осмонова, 16.00, 18.00.

9 ноября. Осенний фестиваль «Серебро Бишкека»

Это творческий и оздоровительный фестиваль, где участники творческих площадок — сами люди осеннего возраста и старше. В программе концерт, мастер-классы по живописи, пескографии, актерскому мастерству и пантомиме, рисунку, шахматный турнир, фильмы, лекции.

КНМИИ имени Г.Айтиева и библиотека имени К.Баялинова, 10.00-15.00.

9 ноября. Выступление Tenkuro (Токио)

Тек-хаус — стилистическое направление в танцевальной электронной музыке, появившееся под влиянием техно и минимал-техно на хаус музыку.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 22.00.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

⠀

ТРЦ VEFA.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать», 1967 года, до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

2-16 ноября. Фотовыставка «Опыт непрошедшего»

Фотопроект состоит из двух частей: персональная выставка фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева (снимки архитектурных объектов кыргызского модернизма конца ХХ века), выставка фотолюбителей.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00 (открытие).

Мастер-классы, лекции, тренинги

9 ноября. Тренинг «Проблемы токсического загрязнения Кыргызстана»

Специалист по опасным отходам Индира Жакипова расскажет о проблемах токсического загрязнения Кыргызстана. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Гареева, 15.00-17.00.

9, 16 ноября. Тренинг «Подростки: инструкция по применению»

Вы попробуете разобраться с тем, что происходит в физиологической, эмоциональной и социальной сферах жизни подростка, и узнаете об особенностях постороения отношений с ними. Регистрация по телефону 0554151728.

Микрорайон «Джал-15», 32, 10.00-18.00.

Для детей

10 ноября. Мастер-класс

Состоится мастер-класс по пластилинографии для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 12.00.

10 ноября. Спектакли «Счастье для всех» и «Амалкөй Куйручук»

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.

В «Амалкөй Куйручук» богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей приходит Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.