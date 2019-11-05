Рамзан Кадыров и Аврора Венди. Какие имена самые редкие в Кыргызстане

Самые редкие имена кыргызстанцев, зарегистрированные с начала 2019-го, назвали в ГП «Инфоком».

По данным организации, среди девочек самыми редкими стали Аврора Венди, Шия, Айзенем Сафия, Жизель, Акеана, Артемизия-Дифина. У мальчиков — Рамзан Кадыров (это не имя и фамилия, а двойное имя. — Прим. 24.kg), Абель Кейн, Князь, Ахиллес и Мамалак.

В «Инфокоме» добавили, что за этот период в Кыргызстане зарегистрировано 147 тысяч 300 фактов рождения детей.

Также сообщается, что 40 тысяч 200 пар заключили брак за 10 месяцев этого года.