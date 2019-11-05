Космический зонд «Вояджер-2» NASA вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым в истории, покинувшим гелиосферу — защитную оболочку частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. Об этом сообщает сайт NASA.

Фото NASA. Космический корабль NASA «Вояджер-2»

Зонд находится на расстоянии около 11 миллиардов миль (18 миллиардов километров) от Земли — далеко за пределами орбиты Плутона.

Ученые в своих статьях подробно описали результаты одного из пяти действующих научных аппаратов «Вояджер-2»: датчик магнитного поля, два прибора для обнаружения энергетических частиц в различных энергетических диапазонах и еще два — для исследования плазмы. Взятые вместе результаты помогают нарисовать картину этой космической береговой линии, где заканчивается среда, созданная Солнцем, и начинается океан межзвездного пространства.

«Исследования «Вояджера-2» показывают нам, как наше Солнце взаимодействует с веществом, которое заполняет большую часть пространства между звездами в галактике Млечный путь», — пишет в своем исследовании Эд Стоун, ученый, профессор физики в Калифорнийском технологическом институте.

Два космических зонда «Вояджер» (первые данные получены с коробля «Вояджер-1» в 2012 году) подтвердили, что плазма в локальном межзвездном пространстве значительно плотнее, чем внутри гелиосферы, как и предполагали ученые.

«Вояджер-2» также измерил температуру плазмы в ближайшем межзвездном пространстве и подтвердил, что она ниже, чем внутри гелиосферы. Аппарат отметил и небольшое увеличение плотности плазмы непосредственно перед выходом из гелиосферы, что указывает на то, что она сжимается вокруг внутреннего края. Но ученые еще не до конца понимают, что вызывает сжатие с обеих сторон.

Зонды «Вояджер» запущены в 1977-м, и оба пролетали над Юпитером и Сатурном. «Вояджер-2» изменил курс на Сатурн, чтобы пролететь мимо Урана и Нептуна, выполнив единственные близкие пролеты к этим планетам за всю историю исследования космоса.