В Бишкеке 10 ноября безоблачно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 57 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Орозбекова, Стадионной, Сакалдуу, Калкагар, Торткул, Узун-Булак, Куюкова, Баха, Бердибаева, Садырбаева, Он-Арча, Кок-Сай, Кунгой, Шербакова, Профессора Зимы;
- 9.00-17.00 — улица Байтика Баатыра (район микрорайона «Юг-2»).
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Вишневый сад»;
- в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова пройдут показы немецких фильмов «КиноГерМания»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Счастье для всех» и «Амалкой Куйручук».
Спорт
- Открытый кубок Бишкека по пауэрлифтингу;
- Открытый чемпионат Центральной Азии по регби;
- международные соревнования по шестовой акробатике;
- чемпионат Кыргызстана по карате кекушинкай;
- чемпионат Кыргызстана среди мужчин по баскетболу;
- международные соревнования по тяжелой атлетике.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Аскар Акаев
Родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Чуйской области. Первый президент Кыргызстана.
Мирслав Аманкулов
Родился 10 ноября 1960 года в селе Чолпон Нарынской области. Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Памятные даты
День молодежи Кыргызской Республики
Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызской Республики и в целях дальнейшего развития молодежной политики.
Этот праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому в этот день. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» молодежью считаются молодые граждане в возрасте от 14 до 28 лет.
По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает более 40 процентов молодых граждан.
День науки Кыргызской Республики
День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.
Научный потенциал Кыргызстана сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.
Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук КР (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.
Международный день бухгалтерии
Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.
Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.
10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.
Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор-мелодист Муса Баетов
Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, народный артист Киргизской ССР (1939).
Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.
Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.
Автор около 20 песен.
Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе.
В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.
Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев
Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.
16 апреля 1944 года в составе расчета своего орудия переправился через Днестр в районе села Бутор Григориопольского района Молдавской ССР. Когда противник предпринял ряд мощных контратак при поддержке артиллерии и авиации, кыргызстанец принял активное участие в их отражении.
Когда орудие вышло из строя, Казак Джаркимбаев продолжил вести огонь из пулемета, уничтожил более двух взводов солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Казак Джаркимбаев удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».