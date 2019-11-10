В Бишкеке 10 ноября безоблачно. Воздух прогреется до +11 градусов. День уменьшился до 9 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Орозбекова, Стадионной, Сакалдуу, Калкагар, Торткул, Узун-Булак, Куюкова, Баха, Бердибаева, Садырбаева, Он-Арча, Кок-Сай, Кунгой, Шербакова, Профессора Зимы;

9.00-17.00 — улица Байтика Баатыра (район микрорайона «Юг-2»).

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на фотовыставку «Опыт непрошедшего»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыл осеннюю республиканскую выставку Союза художников;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Вишневый сад»;

в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова пройдут п оказы немецких фильмов «КиноГерМания»;

оказы немецких фильмов «КиноГерМания»; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Счастье для всех» и «Амалкой Куйручук». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

Открытый кубок Бишкека по пауэрлифтингу;

Открытый чемпионат Центральной Азии по регби;

международные соревнования по шестовой акробатике;

чемпионат Кыргызстана по карате кекушинкай;

чемпионат Кыргызстана среди мужчин по баскетболу;

международные соревнования по тяжелой атлетике.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Аскар Акаев

Родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Чуйской области. Первый президент Кыргызстана.

Мирслав Аманкулов

Родился 10 ноября 1960 года в селе Чолпон Нарынской области. Директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Памятные даты

День молодежи Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Молодые люди на акции «Ночь музеев», 2018

Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, принимая во внимание возрастающую роль молодого поколения в реализации демократического курса Кыргызской Республики и в целях дальнейшего развития молодежной политики.

Этот праздник приурочен ко Всемирному дню молодежи, отмечаемому в этот день. Согласно Закону Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» молодежью считаются молодые граждане в возрасте от 14 до 28 лет.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает более 40 процентов молодых граждан.

День науки Кыргызской Республики

Фото open.kg. Национальная академия наук КР

День науки Кыргызстана отмечается ежегодно 10 ноября и приурочен ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Установлен постановлением правительства от 14 января 2002 года, придавая огромное значение роли науки и ученых в создании устойчивого общества, в целях рационального использования достижений науки во благо общества.

Научный потенциал Кыргызстана сосредоточен в 90 самостоятельных научно-технических учреждениях, организациях, предприятиях, высших учебных заведениях, научно-производственных центрах, временных творческих коллективах.



Академический сектор науки в основном сосредоточен в Национальной академии наук КР (НАН КР), которая объединяет 25 научно-исследовательских институтов и центров.

Международный день бухгалтерии

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии, или День бухгалтера.

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлен национальный праздник бухгалтеров.

10 ноября 1494 года в Венеции опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Луку Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он не был ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии. Он всего лишь описал методы, которые использовали в своей работе венецианские торговцы в период итальянского Ренессанса.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор-мелодист Муса Баетов

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын, народный артист Киргизской ССР (1939).

Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре.

Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике.

Автор около 20 песен.

Умер 9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе.

В Бишкеке имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, установлена мемориальная доска артиста.

Родился Герой Советского Союза Казак Джаркимбаев

Фото из интернета. Рисунок с художественного маркированного конверта почты СССР, художник Вадим Карпов

Родился 10 ноября 1911 года в Иссык-Кульской области.